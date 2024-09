Wien (www.fondscheck.de) - Eine aktuelle Umfrage von Universal Investment zeigt ambitionierte internationale Expansionspläne der Fondsboutiquen, so die Experten von "FONDS professionell".Diese würden aber auch über Hürden beim Wachstum über nationale Grenzen hinaus klagen.Mehr als jede zweite Fondsboutique möchte in den kommenden beiden Jahren in anderen Ländern expandieren. Das zeige eine aktuelle, internationale Umfrage der Universal Investment Gruppe unter Vermögensverwaltern mit nicht mehr als 20 Milliarden Euro an Assets under Management (AuM). Doch die Umfrage belege auch, dass die Anbieter bei ihren Wachstumsplänen oft auf Hürden stoßen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...