Wien (www.fondscheck.de) - Alliance Bernstein, kurz AB, hat eine US-Value-Strategie auf den europäischen Markt gebracht, so die Experten von "FONDS professionell".Der AB US Value Portfolio (ISIN LU2551838696/ WKN A40BB7) verfolge den gleichen Ansatz, der bei der 1973 aufgelegten US Large Cap Value-Strategy von AB zum Einsatz komme. US-Anlegern stehe die Strategie über den US-Publikumsfonds AB Value Fund bereits seit 2001 zur Verfügung. ...

