Die Barth Logistikgruppe hat vier Elektro-Lkw von Renault Trucks in Betrieb genommen. Seit Ende August werden die E-Tech D16 4x2 im Nahverkehr für den Bereich Stückgut eingesetzt. Den seit 2021 nur noch rein elektrisch angebotenen 16-Tonner gibt es in zahlreichen Varianten. Der Radstand kann je nach Anforderung zwischen 3,80 und 6,50 Metern liegen, der Energiegehalt der verbauten Batterien kann ebenfalls zwischen 200 und 565 kWh variieren - in letztgenanntem ...

