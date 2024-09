© Foto: Michael Kappeler/dpa



Kaum Wachstum, Sorge vor neuem Handelskrieg mit den USA und kein Konjunkturpaket der Regierung in Sicht. JPMorgan zieht seine Kaufempfehlung für chinesische Aktien zurück.In einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse warnt das Investmentteam um Analyst Pedro Martins, dass eine mögliche Neuauflage des Handelskriegs zwischen den USA und China die Aktienkurse stark belasten könnte. "Die Auswirkungen eines potenziellen 'Handelskriegs 2.0' könnten weitaus schwerwiegender sein als der erste", so die Analysten. JPMorgan reiht sich damit in eine wachsende Liste von Banken wie UBS und Nomura ein, die in den letzten Wochen ihre Erwartungen an den chinesischen Markt zurückgeschraubt haben. …