Analystenerwartungen und Marktbewegungen

Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten Tagen einen deutlichen Kursrückgang erfahren, trotz voller Auftragsbücher und positiver Expertinenaussagen. Am Tag der letzten XETRA-Sitzung fiel der Kurs um 1,9 Prozent auf 513,40 EUR, nachdem er zu Handelsbeginn noch bei 522,00 EUR gelegen hatte. Der Umsatz belief sich auf 60.593 gehandelten Aktien. Der aktuelle Kurs liegt 8,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 571,80 EUR, das am 09.04.2024 erreicht wurde. Dennoch bleibt das Unternehmen mit einer Kurssteigerung von über 80 Prozent seit Jahresbeginn einer der besten Werte im DAX. Experten schätzen den fairen Wert der Aktie auf 609,63 EUR und erwarten eine Dividende von 7,69 EUR je Aktie für das laufende Jahr.

Bilanzzahlen und Marktaussichten

Die veröffentlichten Geschäftszahlen für das am 30.06.2024 beendete Quartal zeigten einen Gewinn je Aktie von 1,43 EUR und einen Umsatz von 2,23 Milliarden EUR. Verglichen mit dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Umsatzplus von 49,13 Prozent. Trotz dieser positiven Zahlen befindet sich die Aktie in einer Abwärtsphase, die von Marktanalysten als Einstiegschance betrachtet wird. Die Bilanzzahlen für Q3 2024 werden am 07.11.2024 erwartet, was erneut für Schwankungen im Aktienkurs sorgen könnte. Analysten prognostizieren einen Jahresgewinn von 21,89 EUR je Aktie für 2024, was Rheinmetall-Anleger optimistisch stimmen könnte.

