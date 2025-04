News von Trading-Treff.de Die Börsen stehen unter Schock. Am Donnerstag nun eröffnete die Rheinmetall mit dem Abschlag von -1,2 % den Handel und konnte sich auf nur noch 1.285,50 Euro retten. Die Aktie dürfte unter den Trump-Schlägen, die durch die Zollpolitik ausgelöst werden, nicht so sehr leiden. Dennoch würden Anleger, so die Nachrichten, auf "Nummer sicher" gehen. Die Kurse des Rüstungsunternehmens sind damit in den vergangenen Tagen rund um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...