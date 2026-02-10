© Foto: Rolf Vennenbernd - dpaRheinmetall, Astrazeneca, Novo Nordisk und Teamviewer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Goldman Sachs stuft Teamviewer auf "Neutral" Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor des Anbieters für Fernwartungssoftware für 2026 bleibe hinsichtlich der wiederkehrenden Umsätze (ARR) vorsichtig, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstag nach Quartalszahlen. Er sieht gewissen Korrekturbedarf beim Umsatzkonsens. Bernstein Research hebt das Kursziel für Rheinmetall an Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2000 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf …Den vollständigen Artikel lesen
