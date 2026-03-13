Bei Volatilität in diesem Ausmaß suchen Investoren nach stabilen Aktien. Gar nicht so leicht, denn an Tagen, wenn der Ölpreis mit 35 USD Aufschlag in den Morgen startet werden Aktien auch mal panisch in den Markt gegeben. Für Trader ein Leckerbissen, für Langfrist-Investoren eine Chance und für Zittrige ein Draufzahlgeschäft. Aber so haben sich die Börsen entwickelt, KI-Algorithmus-Maschinen nehmen alle möglichen Schritte aufgrund von Vola-Entwicklungen vorweg und gestalten die Orderbücher binnen Millisekunden. Für private Anleger heißt es Nerven bewahren und Spreu vom Weizen trennen. Wir bestellen Evotec, TeamViewer und Lahontan Gold zum Rapport. Wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Rechnen Sie nach…Den vollständigen Artikel lesen ...
