Dänemark und Pharma? In diesem Zusammenhang führt kein Weg an Novo Nordisk vorbei. Das Unternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1923 reichen, war einst das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas. Doch die dänische Pharma-Szene hat weitaus mehr spannende Player (siehe Gubra oder Zealand Pharma) zu bieten. Eine weitere Gesellschaft schickt sich indes an, den Weg in Richtung Börse einzuschlagen.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichtet, habe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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