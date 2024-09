Massive Investitionen in China

Mercedes-Benz intensiviert seine Bemühungen im chinesischen Markt, insbesondere im Bereich der Elektroautos, um den steigenden Bedarf zu decken und gegen lokale Wettbewerber zu bestehen. Das Unternehmen plant Investitionen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar, um seine Marktposition zu stärken. Diese Entscheidung kommt zu einer Zeit, in der der Absatz von Mercedes-Benz-Fahrzeugen in China rückläufig ist. Beispielsweise wurde von dem rein elektrischen Modell EQS im ersten Halbjahr 2024 nur die Hälfte der Stückzahlen verkauft, verglichen mit dem Vorjahr. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der Verkaufszahlen in China, was auf verstärkten Wettbewerb und sich ändernde Kaufgewohnheiten der Verbraucher zurückzuführen sein könnte.

Aktienkurs und Finanzielle Performance

Die Mercedes-Benz Aktie zeigt im XETRA-Handel eine moderate Erholung, nachdem sie sich aktuell auf 60,39 EUR verbessert hat. Trotz dieser positiven Tendenz ist der Kurs immer noch 28,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Im Jahr 2023 erhielten die Aktionäre eine Dividende von 5,30 EUR, wobei für 2024 eine geringere Ausschüttung von 5,00 EUR erwartet wird. Bei der letzten Finanzkonferenz zur Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde ein Gewinn pro Aktie von 2,95 EUR bekanntgegeben, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Analysten schätzen den Gewinn für das gesamte Jahr auf 11,48 EUR je Aktie, während das durchschnittliche Kursziel bei 88,45 EUR liegt.

