Optimismus unter Analysten

Die Aktien von Datadog (DDOG) haben in den letzten vier Wochen um 5,7% zugelegt und schlossen bei 111,48 USD. Trotz dieses Anstiegs sehen Analysten weiteres Potenzial. Basierend auf den kurzfristigen Kurszielen wird ein durchschnittlicher Wert von 143,88 USD erwartet, was einem möglichen Anstieg von 29,1% entspricht. Diese Einschätzungen basieren auf 33 Kurszielprognosen mit einer Standardabweichung von 13,80 USD. Während das niedrigste Kursziel von 98 USD einen Rückgang von 12,1% bedeuten würde, gehen optimistische Analysten von einem Anstieg auf bis zu 160 USD aus. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Kursziele oft von den geschäftlichen Interessen der betreffenden Firmen beeinflusst werden, was zu überhöhten Prognosen führen kann. Dennoch stimmen viele Analysten darin überein, dass Datadog bessere Gewinne als erwartet erzielen wird, was die positive Prognose weiter stützt. Diese Optimismus in Bezug auf die Gewinne spiegelt sich in den nach oben angepassten Gewinnschätzungen wider.

Datadog hat aktuell eine durchschnittliche Brokerage-Empfehlung (ABR) von 1,49 auf einer Skala von 1 bis 5, was eine Kaufempfehlung darstellt. Obwohl diese Bewertungen nützlich sein können, zeigt empirische Forschung, dass sie oft keinen zuverlässigen Indikator für künftige Kursentwicklungen darstellen. Datadog wird jedoch auch von Zacks Research mit einem Rang #2 (Kauf) bewertet, was zusätzliche Zuversicht schafft. Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für Datadog im letzten Monat um 29,5% erhöht, was auf ein starkes Wachstumspotenzial hinweist. Daher könnte die Aktie für Anleger weiterhin attraktiv sein.

