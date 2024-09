Unternehmensentwicklung und Marktperformance

Die Siemens AG hat gemeinsam mit mehreren Banken eine digitale Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro erfolgreich emittiert und vollständig über das Blockchain-Netzwerk abgewickelt. Diese Methode repräsentiert einen bedeutenden Schritt in der Digitalisierung der Finanzmärkte und signalisiert potenzielle positive Auswirkungen auf die Transparenz und Effizienz zukünftiger Transaktionen. Parallel dazu tritt die BayernLB als Investor auf, was das Vertrauen in diese innovative Finanzierungsform unterstreicht.

Börsenkurs und Quartalszahlen

Am Aktienmarkt konnte die Siemens-Aktie zuletzt leichte Kursbewegungen verzeichnen. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,6 Prozent auf 165,76 EUR, mit einem bisherigen Tagestief von 165,28 EUR und einem Tageshoch von 166,72 EUR. Trotz dieser Schwankungen zeigt sich das Gesamtbild stabil, da Analysten ein Kursziel von 199,50 EUR prognostizieren. Die im August 2024 veröffentlichten Quartalszahlen für Q3 2024 wiesen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie aus, deutlich höher als die 1,61 EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz blieb nahezu konstant bei knapp 18,90 Mrd. EUR. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 werden Mitte November erwartet, was weitere relevante Kursbewegungen auslösen könnte.

