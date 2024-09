Kontinuität und Wachstum

Honeywell International Inc. kündigte einen bedeutenden Führungswechsel an. Der bisherige Vizepräsident und Finanzvorstand für Honeywell Aerospace Technologies wird nun den langjährigen CFO ablösen. Gleichzeitig strebt der abtretende CFO eine neue Rolle als Senior Vice President und Berater des Unternehmensvorsitzenden an. Diese Übergangsphase wird sorgfältig begleitet, um eine nahtlose Übernahme der Finanzgeschäfte zu gewährleisten. Der neue CFO bringt eine langjährige und vielseitige Erfahrung im Finanzwesen mit, die entscheidend zur Förderung des zukünftigen Wachstums und der strategischen Ziele von Honeywell beitragen soll.

Strategische Erweiterungen

Neben personellen Veränderungen setzt Honeywell seine Akquisitionsstrategie fort, indem es CAES Systems Holdings LLC für ca. 1,9 Milliarden US-Dollar erwirbt. Diese Übernahme soll die Verteidigungs- und Raumfahrttechnologien von Honeywell erweitern und neue Wachstumschancen bieten. CAES wird Honeywells Position in kritischen militärischen Plattformen stärken und die Einführung bestehender Lösungen in neuen Bereichen ermöglichen. Diese Akquisition ist Teil einer Reihe von gezielten Investitionen, um Honeywells Engagement für die drei strategischen Megatrends der Automatisierung, Luftfahrt der Zukunft und Energiewende zu unterstützen.

