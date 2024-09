Zoovu ist der erste Partner von Shopware, der sofort einsatzbereite generative KI-Lösungen für Suche und Product-Discovery einführt

Zoovu, eine führende Plattform für KI-gestützte Suche und Product-Discovery, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Shopware bekannt, einer führenden globalen E-Commerce-Plattform. Durch diese Zusammenarbeit erhalten die 100.000 Kunden von Shopware Zugang zu Zoovus Plattform für KI-gestützte Suche und Product-Discovery, einschließlich der ersten sofort einsatzbereiten generativen KI-E-Commerce-Lösung unter den Shopware-Partnern.

Die Integration von Zoovus KI-gestützten Lösungen in die Shopware-Plattform revolutioniert das E-Commerce-Erlebnis für B2C- und B2B-Unternehmen. Mithilfe von Zoovus umfangreichen Produktdaten und KI können Unternehmen hyper-personalisierte, geführte E-Commerce-Erlebnisse schaffen, die den Käufern die richtigen Fragen stellen, um die perfekten Produkte basierend auf ihren spezifischen Bedürfnissen zu präsentieren. Diese Funktionen erhöhen nachweislich die Konversionsrate um 200 und den durchschnittlichen Bestellwert um 65 %, während die Verkaufszyklen und Betriebskosten um bis zu 98 reduziert werden. Beim Einsatz in Einzelhandelsgeschäften hat diese Technologie den Umsatz im Geschäft um 27 erhöht.

"Bei Shopware glauben wir daran, Unternehmen mit modernsten E-Commerce-Lösungen zu stärken. Durch die Partnerschaft mit Zoovu integrieren wir generative KI-gestützte Product-Discovery in unser Ökosystem ein natürlicher Fortschritt in unserer Mission, das Einkaufserlebnis zu verbessern und Händlern zu helfen, in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld erfolgreich zu sein", sagte Jason Nyhus, President und General Manager bei Shopware.

Die KI-gestützten Lösungen von Zoovu haben bereits einen großen Einfluss auf Shopware-Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Konsumgüter, Haushaltswaren und Fertigung.

"Dank der Partnerschaft mit Shopware sind wir in der Lage, den Einsatz von KI im E-Commerce zu beschleunigen, um personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen, die ansprechend, maßgeschneidert und ergebnisorientiert sind", sagte Tim Lavell, Chief Revenue Officer bei Zoovu. "Angesichts einer sich ständig weiterentwickelnden E-Commerce-Landschaft kann durch die Zusammenarbeit zwischen Zoovu und Shopware sichergestellt werden, dass Unternehmen ihre Investitionen in Technologie optimal nutzen, um den Online-Umsatz voranzutreiben."

Über Shopware

Shopware, im Jahr 2000 in Schöppingen gegründet, bietet eine ganzheitliche Omnichannel-Digital-Commerce-Plattform für anspruchsvolle mittelständische und kleinere Unternehmen mit hoher Flexibilität und vielfältigen Optionen für B2C, D2C, B2B sowie servicebasierte Anwendungsfälle. Shopware ist gut positioniert und einer der Marktführer in seinem Segment, insbesondere in der DACH-Region, mit einem schnell wachsenden Geschäft in Nordamerika. Die Lösung ist headless, API-first und nutzt eine Open-Source-Architektur, die es Händlern ermöglicht, das Produktangebot individuell anzupassen und zu skalieren und so ein starkes Kundenerlebnis zu schaffen. Darüber hinaus stützt sich Shopware auf ein globales Netzwerk von 1.600 Vertriebs-, Technologie- und Lösungspartnern, die ein stabiles Ökosystem gewährleisten. Shopware-Händler verarbeiten derzeit ein kombiniertes GMV von mehr als 22 Milliarden Euro über die globale Shopware-Plattform.

Über Zoovu

E-Commerce ist kaputt, und Zoovu repariert es. Als die führende Plattform für KI-gestützte Suche und Product-Discovery helfen wir B2C-, B2B- und Einzelhandelsunternehmen dabei, ihre Produkt- und Kundendaten zu nutzen, um außergewöhnliche E-Commerce-Erlebnisse zu schaffen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Die größten E-Commerce-Unternehmen der Welt, wie Microsoft, 3M, Trek und Honeywell, nutzen die Erkenntnisse des Kundenverhaltens von Zoovu, um schneller zu wachsen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und Marketing- sowie Betriebskosten zu senken. Mit Hauptsitz in Boston ist Zoovu ein globales Unternehmen, das jährlich über 20 Millionen Online-Kundenkontakte für Marken herstellt, mit Konversionen, die bis zu 10-mal höher sind als der Branchendurchschnitt. Erfahren Sie mehr unter zoovu.com.

