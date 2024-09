© Foto: adobe.stock.com



Nun könnte es ganz schnell gehen. Der Goldpreis setzt sich aktuell wieder in Bewegung. Das Edelmetall ist dabei im Begriff, sich entscheidend von den 2.500 US-Dollar zu lösen. Die Rekordjagd kann beginnen.Gold in besserer Verfassung als Silber Gold machte in den letzten Tagen trotz der zu beobachtenden Konsolidierung einen bärenstarken Eindruck. Das Edelmetall zeigte sich dabei überaus robust. Eine rasche Fortsetzung der Rekordjagd schien nie in Gefahr zu sein. Bei Silber sah bzw. sieht die Situation hingegen etwas anders aus. Silber hatte zuletzt große Mühe, sich noch einen Rest Aufwärtsmomentum zu bewahren. Kurzum. Silber wirkte angezählt. Die überaus spannende Situation bei Silber wurde …