Wie sich die Mietrendite in den deutschen Städten zuletzt entwickelte, hat das Immobilienportal ImmoScout24 unter die Lupe genommen. Der Auswertung zufolge lohnt es sich, kleinere Städte abseits der Metropolen in den Fokus zu rücken, denn sie bieten attraktive Mietrenditen. Ob sich eine Geldanlage in eine Immobilie auszahlt, zeigt sich gerade auch an der Mietrendite ab, also den jährlichen Mieterträgen in Relation gesetzt zu den Anschaffungskosten. Eine aktuelle Analyse auf Grundlage von Daten aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...