ALL FOR ONE GROUP steht für die kleineren Kunden von SAP mit der besonderen Spezialität, das SAP-Programm sorgfältig abzubilden und umzusetzen. 253 Mio. € Marktwert von knapp 500 Mio. € Zielumsatz in diesem Jahr sind eine glatte Unterbewertung für diesen Sektor. Überzeugend ist die Ertragskette: Aus 2,23 € Gewinn je Aktie im letzten Jahr sollen es im kommenden Jahr 4,85 € werden. Das ergäbe ein KGV von lediglich 10,5, was für diese Konstellation einen Discount von über 50 % bedeutet. Bitte aufpassen bei der Ordererteilung: Tagesumsatz sehr gering, deshalb unbedingt limitieren.