Hamburg (ots) -Vor allem in Digitalkameras sorgen Speicherkarten dafür, dass ausreichend Platz für Fotos und Videos vorhanden ist. Aber wie zuverlässig und wie schnell sind die kleinen Speicher? COMPUTER BILD hat 16 Modelle mit jeweils 512 Gigabyte Speicherplatz getestet - acht SD-Karten und acht kleinere microSD-Varianten zu Preisen zwischen 42 und 79 Euro.Beim Lese-Tempo unterschieden sich SDs und microSDs kaum. Schnellste Karten waren die beiden Canvas Go! Plus mit 186 MByte/Sek., gefolgt von der Sandisk Ultra-Plus-SD-Karte und den beiden Samsung-Karten mit gut 170 MByte/Sek. Vier weitere Karten schaffen beim Lesen gut 150 MByte/Sek.: die Emtec Gaming-microSD, die Sandisk Ultra-SD-Karte und die beiden Transcend Performance.Für Fotografen, die gern Serienbilder schießen, sowie für Videoaufnahmen ist aber auch ein hohes Schreibtempo wichtig. Besonders schnell waren im Test wieder die beiden Canvas Go! Plus mit 164 MByte/Sek., gefolgt von den beiden Samsung-Karten (139 MByte/Sek.) sowie der Emtec Gaming und den beiden Performance S340 mit jeweils 127 MByte/ Sek.Fazit: Doppelter Testsieg für die Kingston Canvas Go! Plus bei den SD- und den microSD-Karten. Sie sind nicht nur die schnellsten, sondern mit 51 Euro (SD) und 53 Euro (microSD) auch bezahlbar. Auf Platz zwei landeten die beiden Samsung Pro-Ultimate-Karten, auf Platz drei jeweils die Performance-S340-Karten von Transcend.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 19/2024, die ab 6. September 2024 im Handel verfügbar ist.