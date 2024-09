Verein Investora Zürich / Schlagwort(e): Konferenz

Schweizer Aktienkonferenz für Small und Mid Caps am 18. und 19. September 2024: Investora Zürich: Anmeldung bis spätestens 13. September über diesen Link



05.09.2024 / 15:45 CET/CEST





Zürich, 5. September 2024 - Am 18. und 19. September 2024 begrüssen wir die Managements von 34 an der SIX kotierten Small und Mid Caps und das interessierte Anlegerpublikum in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach zur 12. Investora. Alle Informationen zur diesjährigen Aktienkonferenz finden Sie unter www.investora.ch .

Bei den in zwei parallel geführten Tracks stattfindenden Präsentationen und moderierten Q&As erhalten Investoren spannende Einsichten in Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzzahlen der teilnehmenden Unternehmen. Es ist wiederum gelungen, eine breite Auswahl an Gesellschaften aus verschiedenen Branchen für die Investora zu gewinnen:

Industrie: Autoneum, Georg Fischer, Kardex, Phoenix Mecano, R&S Group, Starrag Tornos

Technologie: Cicor, u-blox

Gesundheit: Aevis Victoria, Curatis, HBM Healthcare, Santhera, SKAN Group

Bau und Bautechnologie: Arbonia, Belimo, Burkhalter, Implenia, Meier Tobler

Immobilien: Ina Invest, Orascom, PLAZZA

Finanzdienstleistungen: Banque Cantonale de Genève, Cembra, Leonteq, Valiant

Dienstleistungen: DKSH, lastminute.com, Mobilezone

Weitere: Aryzta, CPH Group, Jungfraubahn, Orell Füssli, Romande Energie, TX Group

Das Programm steht hier zum Download bereit.

Weitere Höhepunkte bilden ein Live-Interview mit dem Unternehmer Peter Spuhler, geführt von Finanz und Wirtschaft-Chefredaktor Jan Schwalbe sowie Keynote-Referate und Panels der Konferenzpartner zu aktuellen Kapitalmarkt-Themen.

Am 18. September 2024, ab 18:00 Uhr, findet der traditionelle Networking-Apéro statt, der durch ein Food-Tasting von ARYZTA angereichtet wird.

Melden Sie sich hier an - am 13. September 2024, 12:00 Uhr, ist Anmeldeschluss. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Geschäftsstelle Investora Zürich

Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf

043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch

Ende der Medienmitteilungen