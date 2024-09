Wien (www.fondscheck.de) - Eigentlich hatte er sich schon Ende 2023 in den Ruhestand verabschiedet, jetzt kehrt Markus Neubauer als Aufsichtsrat beim bankenunabhängigen Investment-Consultant Faros in die Branche zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Mehr als zwei Jahrzehnte sei Neubauer Geschäftsführer von Universal Investment gewesen und habe dort unter anderem das Geschäft mit institutionellen Investoren verantwortet. In dieser Rolle habe er sich den Ruf als einer der Pioniere des Master-KVG-Modells erworben. Unverändert seien ihm die Zukunft des Fondsmarkts, die Weiterentwicklung entsprechender Produkte und insbesondere die Zufriedenheit von Investoren äußerst wichtige Anliegen, heiße es von Faros zu seiner Motivation, das bisherige Aufsichtsrats-Team um den Vorsitzenden Stefan Bernhard-Eckel, seinen Stellvertreter Peter Doetsch sowie Andreas Keune und Paul Wessling zu ergänzen. ...

