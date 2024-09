Der Schnelllade-Betreiber Ionity hat in der Outlet City in Parsdorf nahe München einen neuen HPC-Park mit 24 schnellen Ladepunkten in Betrieb genommen. Die Anlage soll exemplarisch für die neue Strategie stehen, mehr Ladeparks im urbanen Raum zu schaffen. Bei den in Parsdorf verbauten Ladesäulen handelt es sich größtenteils um das Ionity-eigene Design, das bis zu 350 kW Ladeleistung bietet. Es sind allerdings auch einige Alpitronic Hypercharger HYC400 ...

