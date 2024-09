Die Aussicht auf fallende Zinsen sorgt schon jetzt für einige Bewegung in Segmenten, die in der letzten Zeit stark gelitten haben Dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung am 18. September die Zinsen senken wird, daran hat der Markt keine Zweifel mehr. Die Äußerungen von Jerome Powell beim jährlichen Tre?en in Jackson Hole dazu waren zu eindeutig. Geht es nach dem Fed-Chef, ist es "an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen". Laut dem CME FedWatch-Tool ...

