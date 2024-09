Copart Inc. (NASDAQ: CPRT) veröffentlichte die Ergebnisse für das Quartal, das am 31. Juli 2024 endete. Die Ergebnisse zeigten ein gemischtes Bild: der Gewinn pro Aktie lag bei $0,33 und verfehlte damit die Zacks-Konsensschätzung von $0,37. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den $0,34 des Vorjahres dar. Die Einnahmen für das vergangene Quartal betrugen $1,07 Milliarden, was einem Anstieg von 7,2% entspricht und die Konsensschätzung um 0,39% übertraf. Trotz des Umsatzanstiegs sank der Nettogewinn auf $323 Millionen, ein Rückgang von 7,3%.

Jahresvergleich und zukünftige Aussichten

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 meldete Copart einen Umsatzanstieg um 9,5% auf $4,2 Milliarden. Der Nettogewinn stieg ebenfalls um 10,1% auf $1,4 Milliarden. Der Ausblick für die kommenden Quartale wird entscheidend sein, da bisherige [...]

