Frankfurt (ots) -An Schulen nimmt die Gewalt zu. Das ist besorgniserregend. Und kein Wunder. Verwundern würde, wenn dem nicht so wäre. Warum sollte ausgerechnet an Schulen nicht das geschehen, was allerorten zu beobachten ist: die Zunahme von Gewalt?Der Schule wird dabei eine besondere Aufgabe zuteil. Wo, wenn nicht dort, kommen so viele Menschen verschiedener Herkunft, Sozialisation und Kultur zum gemeinsamen Lernen zusammen? Dort liegt die Chance, Gewalt nicht nur in Klassenräumen und auf Pausenhöfen, sondern darüber hinaus zu mindern.Dazu gehört, früh mit der Demokratieerziehung zu beginnen, Mitsprache zuzulassen, Streiten zu üben, ohne zu verletzen.