© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Eine zu starke Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Monat könnte die Finanzmärkte verschrecken und die falsche Botschaft über eine drohende Rezession aussenden, so ein Wirtschaftswissenschaftler.Der Markt erwartet, dass die Entscheidungsträger der US-Notenbank bei ihrem Treffen am 17. und 18. September mit der Senkung der Zinssätze beginnen werden. Laut CME FedWatch Tool rechnen die Märkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent mit einem größeren Kürzungsschritt von 50 Basispunkten und zu 55 Prozent mit einer kleinern Kürzung um einen Viertelprozentpunkt. George Lagarias, Chefvolkswirt bei Forvis Mazars, sagte am Donnerstag gegenüber CNBC, dass zwar niemand das Ausmaß der …