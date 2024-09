DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

SHELL INTL FIN. 13/43 S0IC US822582AY86 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL FIN. 15/35 S0IJ US822582BE14 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL FIN. 15/45 S0IH US822582BF88 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL FIN. 16/46 US822582BQ44 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL FIN. 16/26 US822582BT82 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL FIN. 16/26 US822582BX94 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL FIN. 16/46 US822582BY77 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL F 19/29 S0ID US822582CD22 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL F 19/49 US822582CE05 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL F 20/30 S0IE US822582CG52 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL F 20/50 US822582CH36 06.09.2024 HZE/EOT

SHELL INTL F 21/51 US822582CL48 06.09.2024 HZE/EOT

© 2024 Xetra Newsboard