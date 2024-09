NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die zuletzt gebeutelten Technologiewerte wieder etwas zugelegt. Konjunkturdaten lieferten am Donnerstag keine neue Nahrung für Spekulationen, wonach die US-Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte. So sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlicher als erwartet. Zudem hellte sich im August die Stimmung unter den Dienstleistern überraschend etwas auf.

Der technologielastige und damit sehr konjunktursensible Nasdaq 100 stieg um 0,76 Prozent auf 19.065,15 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,36 Prozent auf 5.539,94 Punkte zu.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es geringfügig auf 40.948,29 Punkte nach unten. Das Börsenbarometer hatte erst am Freitag ein Rekordhoch erklommen./la/jha/

