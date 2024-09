Der Schweizer Schnellladenetzbetreiber GOFAST hat in Matran seinen bislang größten Ladehub in der frankophon geprägten Westschweiz eröffnet. Die zwölf HPC-Ladeplätze finden sich nahe der A12 auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Wie GOFAST mitteilt, bieten die Ladesäulen am Einkaufszentrum Champs Fleuris bis zu 300 kW Ladeleistung. Konkret handelt es sich bei den sechs Säulen mit je zwei Ladeanschlüssen um Geräte des Typs Hypercharger HYC300 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...