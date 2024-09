© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Ein Top-Analyst bei Goldman Sachs warnt, dass der Markt vor einer Schwächeperiode steht, die bis zu den US-Wahlen dauern dürfte. Wichtige Investoren haben sich bereits positioniert.Der Aktienmarkt steht unmittelbar vor einer Korrektur, erwartet Scott Rubner, Managing Director für globale Märkte bei Goldman Sachs. Rubner, der sich in der Vergangenheit mit seinen Prognosen als sehr treffsicher erwiesen hat, rechnet damit, dass die Umschichtung aus risikoreicheren Anlagen heraus am 16. September beginnen wird. Die Kunden der Bank bereiten sich bereits auf eine negative technische Entwicklung in der zweiten September-Hälfte vor, erklärte Rubner in einer am Mittwoch veröffentlichten Notiz. …