Erhöhung der Investitionen in Frankfurter Frachtzentrum

Die Modernisierung des Frachtzentrums von Lufthansa am Frankfurter Flughafen wird teurer als ursprünglich geplant. Die Investitionskosten erhöhen sich auf etwa 600 Millionen Euro, was eine Steigerung um 100 Millionen Euro gegenüber den ursprünglichen Plänen im Konzernbericht 2023 darstellt. Gründe für diesen Anstieg sind unter anderem stark gestiegene Materialkosten, insbesondere für Stahl, sowie unvorhergesehene Renovierungen von Büroflächen. Diese umfangreichen Bauarbeiten sollen das seit 1982 in Betrieb befindliche Zentrum bis 2030 grundlegend erneuern. Ein neues Hochregallager mit einer Höhe von 42 Metern ist ebenfalls Teil des Projekts und wird das zweithöchste Gebäude am größten deutschen Flughafen sein. Das Engagement signalisiert das Vertrauen in die langfristige [...]

Hier weiterlesen