Die Kapsel der US-Weltraumbehörde soll sich in der kommenden Nacht, Mitteleuropäischer Sommerzeit, von der Raumstation lösen und nach sechs Stunden in der Wüste von New Mexico landen. Was ursprünglich ein kurzer Aufenthalt für die beiden Astronauten auf der Raumstation werden sollte, entwickelte sich zu einer Odyssee im All. Technische Probleme beim "Starliner" zwangen sie zu einem verlängerten Aufenthalt von über acht Monaten. Nun plant die NASA eine Rückkehr mittels des "Dragon" Raumschiffs der Firma SpaceX im kommenden Februar.

Auswirkungen auf die Boeing-Aktie

Die Boeing-Aktie verzeichnete einen leichten Rückgang, notierte zuletzt bei etwa 163,30 USD und schwankte während des Handelstages zwischen 162,56 und 164,50 USD. Analysten prognostizieren einen weiteren Rückgang und erwarten Verluste pro Aktie für das laufende Jahr. Die Unternehmenszahlen des letzten Quartals zeigten einen deutlichen Umsatzrückgang und einen Verlust je Aktie. Investoren sind auf die nächsten Finanzberichte gespannt, um die zukünftige Entwicklung einschätzen zu können.

