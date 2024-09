Der Handelsstart an der Wall Street ist freundlich. Am US-Aktienmarkt haben die zuletzt gebeutelten Technologiewerte wieder etwas zugelegt. Konjunkturdaten lieferten am Donnerstag keine neue Nahrung für Spekulationen, wonach die US-Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte. Stark zeigen sich auch Tech-Titel wie die Meta-Aktie. Die Papiere sind in einer starken Verfassung und hier bahnt sich die nächste Bewegung an. Anleger brauchten in dieser Woche starke Nerven. Nachdem am Montag kein Handel ...

