Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Digitale Technologien verjüngen historische Marktplätze, Familienunternehmen, Fabriken und Lagerhäuser - ein Trend, der durch die zweite Folge von "Being Digi-Sapiens (https://www.discoveryuk.com/being-digi-sapiens-a-discovery-x-huawei-partnership/)", einer Dokumentarserie von Warner Brothers Discovery mit Unterstützung von Huawei anschaulich dargestellt wird.Episode zwei mit dem Titel "Connecting with Others" folgt der schwedischen Erfinderin, Robotikerin und YouTuberin Simone Giertz quer durch Europa, um zu sehen, wie Technologie unser tägliches Leben verändert.Málaga, Spanien: lückenloses Wi-Fi als Grundlage für eine intelligente StadtDie Stadtverwaltung von Málaga hat sich mit Huawei zusammengetan, um den Grundstein für eine intelligente Stadt zu legen, indem sie auf einem der ältesten öffentlichen Märkte von Málaga kostenloses öffentliches WLAN bereitstellt. Auf dem Mercado de Atarazanas, einem Frischwarenmarkt aus dem 14. Jahrhundert, ermöglichen stabile Wi-Fi-Verbindungen den Händlern nun, Bestellungen online entgegenzunehmen und digitale Plattformen für die Rechnungsstellung und Bezahlung zu nutzen.Kostenloses Wi-Fi ist ein wertvoller neuer Service für Kundinnen und Kunden, die den Markt besuchen, insbesondere für Touristen aus Übersee, die sonst teure Roaming-Gebühren zahlen müssten.Neben der bloßen Annehmlichkeit eröffnet Wi-Fi den Verkäuferinnen und Verkäufern neue Möglichkeiten. Dank der Online-Anbindung können sie auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten tätig sein und ihre Geschäfte über ihr unmittelbares geografisches Gebiet hinaus betreiben und sogar Produkte in anderen Städten verkaufen. Der Ausbau des Netzes von Wi-Fi-Hotspots in Málaga wird Unternehmer dazu ermutigen, neue Unternehmen zu gründen, die die Wirtschaft der Stadt ankurbeln.Als einen der ersten Schritte der digitalen Transformation der Stadt unterstützt die Huawei-Technologie einschließlich des Mercado de Atarazana inzwischen 15 Märkte in Málaga . Alicia Izquierdo, Stadträtin für Innovation der Stadtverwaltung von Málaga, sagt: "Als Nächstes werden wir eine Marktplatzplattform einrichten, auf der der Online-Handel für alle Unternehmen des Marktes möglich sein wird. Die Stadt Málaga wird zu einer Smart City."Landau, Deutschland: Transformation einer traditionellen Weinkellerei mit 5GIn Deutschland besucht Simone Giertz das Weingut der Familie Lergenmüller. Julia und Victoria Lergenmüller, die Eigentümer in dritter Generation, erklären, dass die Technologie den Weinherstellungsprozess vereinfacht hat, indem sie den Überblick darüber behalten, welche Arbeiten auf jeder der Hunderte von Weinbauparzellen des Weinguts bereits erledigt wurden und welche Aufgaben noch anstehen.Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat die ländlichen Gebiete als "den Herzschlag unserer Wirtschaft (https://iclei-europe.org/news?New_policy_brief_shows_rural_villages_as_catalysts_for_change_&newsID=0bK97XnE)" bezeichnet, und das Weingut Lergenmüller veranschaulicht ihren Standpunkt. 5 G ermöglicht es den Winzern auf dem Weingut, alles zu überwachen, von der Feuchtigkeit im Boden bis hin zu Schädlingsbefall. Die Informationen werden in die "Vineyard Cloud" hochgeladen, wo sie von künstlicher Intelligenz analysiert werden.Einige europäische Länder erleben eine rapide Entvölkerung und versuchen, digitale Nomaden dazu zu bewegen, die Großstadt gegen das Land zu tauschen. Ob sie Erfolg haben, hängt unter anderem von Faktoren wie der digitalen Infrastruktur ab. Die Möglichkeit, in einem Technologieunternehmen und nicht in einem traditionellen Betrieb zu arbeiten, ist eine Möglichkeit, sie wieder anzulocken.Waalwijk, Niederlande: Roboter mit niedriger 5G-LatenzzeitIm KLG Logistics Center in Wallwijk in den Niederlanden beobachtet Simone Giertz 5G-gesteuerte Roboter in einem der wichtigsten Liefer- und Logistikzentren von Huawei in Europa. Autonome Maschinen führen repetitive und potenziell gefährliche Aufgaben aus, wie z. B. das Stapeln von Versandpaletten in Hochregalen.Obwohl viel über die Bedrohung menschlicher Arbeitsplätze durch Roboter gesprochen wurde, erklären die Mitarbeitenden gegenüber Simone, dass sie froh seien, dass Maschinen diese Aufgaben für sie übernehmen.Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Roboter eher einzelne Aufgaben übernehmen als ganze Arbeitsplätze - und so möglicherweise die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden verbessern, indem sie Routine- oder gefährliche Arbeiten übernehmen, die Menschen lieber vermeiden würden.Das vollständige Video können Sie sich im Internet ansehen:Being Digi Sapiens Episode 2 - Connecting with Others | Discovery x Huawei (youtube.com) (https://www.youtube.com/watch?v=1nGCyuARbZs)