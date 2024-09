In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat Aktienmarkt-Experte Scott Rubner von Goldman Sachs davor gewarnt, dass, wenn dieses Ereignis morgen eintritt, der Aktienmarkt in eine Korrektur fällt. Müssen sich Anleger jetzt Sorgen machen? Bereits vor einem Monat am "Panic Monday" brachen die Börsenkurse weltweit ein. Nun besteht die große Sorge, dass sich diese Entwicklung nach ersten Abverkäufen im September wiederholen könnte.Besonders am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...