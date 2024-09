EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE

1. Angaben zum Emittenten Name: Delivery Hero SE Straße, Hausnr.: Oranienburger Straße 70 PLZ: 10117 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: UBS Group AG

Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

UBS AG



5. Datum der Schwellenberührung: 02.09.2024

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3,67 % 2,04 % 5,71 % 284604971 letzte Mitteilung 2,94 % 2,05 % 4,99 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2E4K43 0 10444471 0,00 % 3,67 % Summe 10444471 3,67 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Right to recall over shares Jederzeit 1498511 0,53 % Right of use over shares Jederzeit 152117 0,05 % Long Call Option 20/12/2024-19/09/2025 235100 0,08 % Right of use over ADR (US24701M1036) Jederzeit 15 0,00 % Long Call Option 18/06/2025- 19/09/2025 700000 0,25 % Summe 2585743 0,91 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Reverse Convertible bonds (CH1330884490) 08/10/2024 - Physisch 44496 0,02 % Convertible bonds (DE000A254Y92) 23/01/2027 03/03/2020 -11/01/2027 Physisch 170407 0,06 % Convertible bonds (DE000A30V5R1) 21/02/2030 04/04/2023 -07/02/2030 Physisch 507359 0,18 % Convertible bonds (DE000A3H2WQ0) 15/01/2028 15/07/2020 - 31/12/2027 Physisch 161100 0,06 % Convertible bonds (DE000A3MP429) 30/04/2026 10/09/2021 - 29/04/2026 Physisch 39318 0,01 % Convertible bonds (DE000A3MP437) 10/03/2029 10/09/2021 - 09/03/2029 Physisch 129424 0,05 % Convertible bonds (DE000A3H2WP2) 15/07/2025 15/07/2020 - 01/07/2025 Physisch 6948 0,00 % Right of use on Hybrid financial instruments 03/01/2025 Physisch 22368 0,01 % Right to recall over convertible bonds Jederzeit Physisch 39827 0,01 % Right of use over reverse convertible Jederzeit Bar 59791 0,02 % Right of use over Convertible bonds Jederzeit Bar 1390 0,00 % Right of use over Convertible bonds Jederzeit Physisch 112697 0,04 % Swaps on baskets 16/12/2024-29/10/2026 Bar 1271687 0,45 % Right of use over reverse convertible Jederzeit Physisch 32339 0,01 % Short Put Option 20/12/2024 Physisch 618500 0,22 % Short Put Option 18/06/2025- 19/09/2025 Physisch 700000 0,25 % Summe 3917651 1,38 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Switzerland AG % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management (UK) Limited % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management Life Limited % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Australia) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Singapore) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Third Party Management Company S.A. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Switzerland AG % % % UBS Fund Management (Switzerland) AG % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Securities LLC % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Financial Services Inc. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % UBS Europe SE % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % Credit Suisse International % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd % % % Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG % % % MultiConcept Fund Management S.A. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,23 % % % Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd % % % Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG % % % Credit Suisse Fund Management S.A. % % %

UBS hat eine Collar-Transaktion abgeschlossen. Daher sind die Positionen unter 7b nicht aggregiert, soweit sie sich auf die Collar-Transaktion beziehen.

