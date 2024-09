Mapping the Deep: Innovation, Exploration the Dive of a Lifetime beleuchtet die enorme Bedeutung der Tiefseekartierung

Esri, der weltweit führende Anbieter im Bereich Location Intelligence, gab heute die Veröffentlichung von Mapping the Deep: Innovation, Exploration the Dive of a Lifetime bekannt.

Das neue Buch der Ozeanografin Dr. Dawn Wright schildert die legendäre Reise im Jahr 2022, bei der sie als erster schwarzer Mensch die Challenger Deep im Marianengraben besuchte den tiefsten und am wenigsten erforschte Ort der Erde, mehr als 10.000 Meter unter der Oberfläche des Pazifischen Ozeans.

Bis heute ist weniger über den Meeresboden als über die Oberfläche des Mondes bekannt. Nur etwa ein Viertel des Meeresbodens wurde bisher in hoher Auflösung kartiert. Als Meeresforscherin und Entdeckerin hat sich Wright dem Ziel verschrieben, dies zu ändern.

Mit einem Vorwort der Meeresgeologin Kathryn Sullivan der ersten Amerikanerin, die im Weltraum spazieren ging nimmt Mapping the Deep die Leser mit auf ein Abenteuer, das die Beharrlichkeit und den Pioniergeist zeigt, die es für die Erforschung der Ozeane braucht. Das Buch handelt von Wrights historischem Tauchgang, ihrer persönlichen Entwicklung und der hochentwickelten Technologie, die die Expedition ermöglichte, und betont die hohe Relevanz der Kartierung des Ozeans und seine weitreichenden Auswirkungen auf die Zukunft des Planeten. Von der faszinierenden Geschichte der Challenger Deep und ihrer Entdecker bis hin zur Vielfalt der Meeresbewohner, die dort leben, ist Mapping the Deep eine Mischung aus Geschichte, faszinierenden Fakten und berauschenden Bildern.

Als leitende Wissenschaftlerin von Esri trägt Dr. Dawn Wright dazu bei, das wissenschaftliche Fundament für Esri-Software und -Dienste zu stärken und Esri gegenüber der wissenschaftlichen Community zu repräsentieren. Sie ist Spezialistin für Meeresgeologie und hat bei Tauchgängen mit Alvin (zum Ostpazifik-Anstieg), Pisces V und Limiting Factor (zur Challenger Deep) neue Rekorde aufgestellt. Außerdem hat sie einige der wichtigsten Veröffentlichungen zum Thema Meeres-GIS verfasst.

Mapping the Deep ist erhältlich als Taschenbuch (ISBN: 9781589487888, 26,99 USD) und als E-Book (ISBN: 9781589487895, 26,99 USD). Dieses Buch kann bei den meisten Onlinehändlern weltweit bestellt werden. Interessierte Händler können sich an den Esri Press-Buchvertrieb Ingram Publisher Services wenden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240904029954/de/

