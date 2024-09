Der Platinpreis zeigt am heutigen Donnerstagmorgen eine leichte Erholung und notiert aktuell bei 911 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,21 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Trotz dieses kurzfristigen Anstiegs liegt das Wochenergebnis bei einem Minus von 1,9 %. Diese Entwicklung bietet einen interessanten Anlass, sowohl die jüngsten Preisbewegungen als auch die technologischen Neuerungen rund um Platin genauer zu analysieren.Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology hat für Aufsehen gesorgt. Die Forscher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...