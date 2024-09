Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg, spricht bei wO TV über die widersprüchlichen Entwicklungen am Aktienmarkt. Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und politischer Unsicherheiten erreicht der DAX neue Höchststände, was viele Marktbeobachter verwundert. Klude führt aus, dass die solide Gewinn- und Umsatzentwicklung der DAX-Unternehmen ein Hauptgrund für die anhaltenden Rekordkurse sei. "In der Gesamtheit geht es den 40 deutschen DAX-Unternehmen überraschenderweise ganz gut, was die Gewinne angeht", erklärt Klude. Er erwartet, dass sich dieser Trend auch 2025 fortsetzen wird. Klude betont, dass das schlechte wirtschaftliche Umfeld hauptsächlich die deutsche Wirtschaft betrifft, jedoch nicht die DAX-Unternehmen, da diese stark international ausgerichtet sind und wesentliche Umsätze im Ausland generieren. Die breite Diversifikation in Absatzmärkten und Produkten sei der Schlüssel zum Erfolg. Was er mit Blick auf den Zinskurs der EZB erwartet und warum er Anlegern dennoch zur Vorsicht rät: Alle Antworten im Interview!