Umsatzsteigerung sorgt für Zuversicht

Die Aktie der Deutschen Telekom erlebte jüngst einen erfreulichen Aufwärtstrend. Am XETRA-Handel kletterte der Kurs zeitweise um 0,7 Prozent und erreichte ein Tageshoch von 26,42 EUR. Der Anstieg der Aktie reflektiert das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen, nachdem dieses im letzten Quartal eine Umsatzsteigerung verzeichnete. Insgesamt konnte die Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Milliarden EUR für das vergangene Quartal verbuchen, was einer Steigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Prognosen und Analystenmeinungen

Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Deutsche Telekom-Aktie. Für das laufende Jahr erwarten sie eine Dividende von 0,859 EUR je Aktie, während der Gewinn je Aktie auf 1,80 EUR geschätzt [...]

