The Geography of Hope handelt von Optimisten, die unsere Welt für eine bessere Zukunft kartieren von der Bekämpfung von Krankheiten an der Frontline bis hin zur Modernisierung der nationalen Geheimdienste

Esri, der weltweit führende Anbieter im Bereich Location Intelligence, gab heute die Veröffentlichung von The Geography of Hope: Real-Life Stories of Optimists Mapping a Better World des Pulitzer-Preisträgers, Herausgebers und ehemaligen Geschäftsführers der National Audubon Society, David Yarnold, im kommenden Monat angekündigt.

The Geography of Hope stellt außergewöhnliche Menschen vor, die mithilfe von Geoinformationssystemen (GIS) rund um die Welt wichtige Veränderungen anstoßen. Zu den neun aktuellen Geschichten gehören ein Vater-Tochter-Duo, das sich für faire Wahlen einsetzt, einzelnen Menschen, die die Demokratie in Osteuropa verteidigen, und Gruppen, die nach Konflikten rund um den Globus tödliche Explosivstoffe beseitigen. Ferner erörtert das Buch eine transparentere Polizeiarbeit, Möglichkeiten zur Verbesserung der K-12-Bildung und tiefgreifende Veränderungen bei der nationalen Aufklärung durch künstliche Intelligenz. Dieses Buch verleiht GIS und Kartografie ein menschliches Gesicht und stellt Bezüge zur realen Welt her.

Der Autor und Fotograf David Yarnold hat die Welt auf der Suche nach neuen Geschichten bereist, etwa darüber, wie GIS dabei helfen können, Naturschutz für und durch Afrikanerinnen und Afrikaner zu gestalten, um den Herausforderungen des Klimawandels und der Bedrohung der Tierwelt zu begegnen. Zudem zeigt er auf, wie renommierte Unternehmen weltweit durch den Einsatz von GIS rentabler werden.

Yarnold erklärt das global eingesetzte GIS auf nicht technische Weise anhand von neun Geschichten über Familien, Führungsstärke und Zusammenarbeit. The Geography of Hope ist ansprechend gestaltet mit zahlreichen Farbfotografien und Illustrationen.

David Yarnold leitete eine GIS-gestützte Wende bei der National Audubon Society ein, half dem Environmental Defense Fund, China den Emissionshandel näherzubringen, und war leitender Redakteur bei den San Jose Mercury News

The Geography of Hope ist ab 1. Oktober als Taschenbuch erhältlich (ISBN: 9781589487413, 39,99 USD) und als E-Book (ISBN: 9781589487420, 39,99 USD). Dieses Buch kann bei den meisten Onlinehändlern weltweit bestellt werden. Interessierte Händler können sich an den Esri Press-Buchvertrieb Ingram Publisher Services wenden.

