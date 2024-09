Steve Wozniak ist einer von drei Apple-Gründern - und er ist bis heute Mitarbeiter des Konzerns mit einem festen Einkommen. Das beläuft sich allerdings nur auf 50 US-Dollar pro Woche. [Aus dem Archiv] Am 1. April 1976 gründeten Steve Wozniak - auch bekannt als The Woz -, Steve Jobs und Ron Wayne den Computerhersteller Apple. Knapp neun Jahre später verabschiedete sich Wozniak aus dem Unternehmen - aber nur teilweise. The Woz ist bis heute Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...