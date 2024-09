Die Wall Street will, dass die Fed bei der Entscheidung am 18.September die Zinsen um 0,5% senkt - aber gleichzeitig soll die Wirtschaft solide bleiben. Mit anderen Worten: die Wall Street will den Kuchen essen, ihn aber gleichzeitig behalten. Das wird so wohl nicht funktionieren: entweder die Wirtschaft läuft so schlecht, dass die Fed die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...