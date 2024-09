© Foto: picture alliance / Zoonar | Cigdem Simsek



Während viele Investoren am Dienstag herbe Verluste einfuhren, hat ein mysteriöser Trader mit einer Wette auf steigende Volatilität ein glückliches Händchen bewiesen. Mit einer Wette auf eine steigende Volatilität hat ein mysteriöser Trader in dieser Woche einen erstaunlichen Gewinn eingefahren. Dabei profitierte er von der Welle der Unsicherheit, die am Dienstag den US-Aktienmarkt erschütterte und den marktbreiten Leitindex S&P 500 bis Handelsschluss um rund zwei Prozent absacken ließ. Dieser Kurssturz, der für andere Anleger zum Teil schmerzliche Verluste mit sich brachte, bescherte dem Trader einen massiven Gewinn von mehr als 12 Millionen US-Dollar in kürzester Zeit. Denn der Ausverkauf …