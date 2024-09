Aktuelle Entwicklungen und Zukunftsaussichten

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich heute Morgen stabil und verzeichnete einen leichten Kursanstieg. In der XETRA-Sitzung lag der Kurs am Vormittag bei 40,29 EUR, was einem Plus von 1,0 Prozent entspricht. Der Handelstag begann für das Papier bei 39,66 EUR und erreichte im Tageshoch 40,81 EUR. Zu Mittag waren bereits über 413.000 Aktien über den Tisch gegangen. In den letzten 52 Wochen erreichte die Aktie ihr Hoch bei 52,32 EUR am 10. April 2024 und fiel am 5. August 2024 auf ein Tief von 37,99 EUR.

Quartalszahlen und Dividenden

Am 13. August 2024 präsentierte Porsche Automobil vz die Finanzkennzahlen für das zweite Quartal des Jahres. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q3 2024 ist für den 13. November 2024 geplant. Analysten [...]

