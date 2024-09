Finanzielle Bilanz und Aktienrückkauf

Die Nvidia Aktie erlebte jüngst einen Kursanstieg inmitten vielseitiger finanzwirtschaftlicher Entwicklungen. Das Papier legte zum Handelsschluss um 1,8 Prozent auf 108,17 USD zu, nachdem es zwischenzeitlich sogar auf 108,95 USD stieg. Zur Erinnerung: Am 28. August 2024 übertraf Nvidia die Erwartungen für das Quartalsergebnis mit einem Gewinn je Aktie von 0,68 USD und einem Umsatzplus von 122,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese positiven Zahlen betonen die robuste Nachfrage nach Nvidia-Produkten in KI- und Gaming-Bereichen, was auch für zukünftige Gewinne spricht.

Marktentwicklung und Expertenprognosen

Trotz dieser soliden Ergebnisse bleibt die Nvidia Aktie unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 140,76 USD. Analysten schätzen das durchschnittliche Kursziel auf 402,50 USD. Zudem plant Nvidia ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm, [...]

