Dem Fluss des "Smart Money" folgen: Der Pepe-Nachfolger $PEPU sammelt 12 Millionen Dollar ein

Ein Meilenstein folgt dem nächsten: In einer aufregenden Funding-Phase hat das neue Projekt Pepe Unchained nun die 12-Millionen-US-Dollar-Marke durchbrochen.

Mit einem Zuwachs von 150.000 US-Dollar in nicht einmal 24 Stunden zeigte der Coin erneut seine Stärke. Während das Kapital im Fundingpot am Mittwochmorgen noch bei 11,85 Millionen US-Dollar stand, können aktuell schon fast 12,1 Millionen US-Dollar im Presale verzeichnet werden. Dieses Ergebnis ist durchaus erstaunlich, da viele Experten erst von einer Erreichung dieser Marke gegen Ende der Woche ausgegangen sind. Doch die Nachfrage zeigt aktuell enorme Höhen, wodurch auch Großinvestoren (Wale) das Projekt finden. Für Presale-Token ist es immer ein gutes Zeichen, da diese ihre Due Diligence besonders genau nehmen, um sicherzustellen, dass das eingesetzte Kapital gut angelegt ist.

Der aktuelle Preis des Tokens liegt bei 1 $PEPU = 0,0095362 US-Dollar, wobei der Anstieg auf die nächste Preisstufe in nicht einmal zwei Tagen erfolgen wird.

Den Großinvestoren anschließen und $PEPU Token kaufen.

Wale finden immer öfter Pepe Unchained

Diese Woche Dienstag zeigte sich ein Tiefpunkt bei Bitcoin und auch bei vielen anderen Kryptowährungen. Der Preis der Leitwährung fiel auf rund 55.500 US-Dollar, was auch die Memecoins nach unten riss. Die großen Coins dieses Narrativs verzeichneten teilweise über 10 Prozent an Einbußen. Interessanterweise wurden genau hier die großen Investoren auf den Token aufmerksam.

Einer dieser Wale kaufte über 24 Ether, was zu diesem Zeitpunkt einen Gegenwert von 56.700 US-Dollar darstellte. Damit hält dieser Investor nun über 6 Millionen $PEPU-Token in seiner Wallet. Ein zweiter Investor, der nur eine Stunde später seine Transaktion vollzog, kaufte für knapp 11 Ether, was einem Gegenwert von 26.200 US-Dollar entsprach. Damit hat dieser nun 2,76 Millionen $PEPU für den Token-Launch reserviert. Mit dieser enormen Summe von fast 83.000 US-Dollar beschleunigte sich diese Vorverkaufsphase, weshalb das Erreichen der 12-Millionen-US-Dollar-Marke deutlich vor dem erwarteten Zeitpunkt geschehen konnte. Interessanterweise wurde auch schon im Juli eine Wal-Transaktion festgestellt, bei der zu diesem Zeitpunkt $PEPU-Token im Wert von fast 200.000 US-Dollar gekauft wurden.

Trotz der derzeit noch ausstehenden Listung an den großen Börsen scheint der Coin viel Aufmerksamkeit und Vertrauen in der Investorenschaft zu erhalten. Die Idee, den konventionellen Handel wie bei $PEPE zu verbessern, scheint vielen Anlegern durchaus zu gefallen. Erst vor wenigen Stunden wurden rund 293.000 US-Dollar von der alten Version des $PEPE abgezogen und an die Kryptobörse OKX transferiert, wie auf der Social-Media-Plattform X berichtet wurde - vielleicht der nächste $PEPU Liebhaber.

Auch wenn Meme-Coins in den letzten Wochen und Monaten einige Verluste einstecken mussten, bieten diese für $PEPE-Investoren, die Anfang des Jahres eingestiegen sind, noch immer Gewinne. Dennoch zeigen sich viele Kleinanleger besorgt über derart große Transaktionen, obwohl dies nicht sofort einen Abverkauf der Assets bedeutet. Derzeit fallen dennoch immer häufiger Transaktionen dieser Art auf, denn auch am 29. August wurden 1,16 Billionen $PEPE-Token im Wert von rund 8,64 Millionen US-Dollar an eine Börse transferiert.

Bullenmarkt im Q4 - $PEPU ist bereit

Auch wenn der September historisch betrachtet für Bitcoin und den Kryptomarkt immer schwierig war, zeigt sich im letzten Quartal häufig ein starker Anstieg der Handelsaktivitäten. Wie schon öfter beobachtet, zieht gerade Bitcoin auch immer die Altcoins mit nach oben. Diese Monate könnten entscheidend sein, vor allem in Anbetracht der makroökonomischen Faktoren wie etwa den US-Wahlen, den Zinsentscheidungen der FED oder dem noch immer erwarteten Bitcoin-Halving.

Daher sollten schlaue Investoren sehr aufmerksam sein, denn die ersten Ausschläge könnten schon zu einer riesigen Welle an Investitionen im Kryptomarkt führen. Besonders die Beobachtung von Großinvestoren zeigt oft eine gute Richtung, da diese häufig tiefere Einblicke und bessere Analysemöglichkeiten als kleinere Investoren haben. So zeigt auch die Vergangenheit, dass Investoren immer wieder gerne zu Memecoin-Projekten gegriffen haben, die technologische Voraussetzungen verbessert oder auf moderneren Blockchains gelauncht wurden. Auch viele Experten und Analysten sowie Influencer zeigen auf ihren Profilen auf X und YouTube das enorme Potenzial des Coins. Die Technologie rund um den Coin könnte der Gamechanger im Memecoin-Bereich werden. Beispielsweise traut die Plattform 99Bitcoins diesem Coin eine Steigerung um bis zu 100-fach zu.

Wer bisher noch nicht in das Projekt investiert hat, sollte sich die Rahmenbedingungen genau ansehen. Vielleicht ist diese Chance in naher Zukunft die beste, um sein Kapital bis zum erwarteten Bullrun im vierten Quartal sicher anzulegen. Wer die Coins kaufen möchte, kann dies auf der offiziellen Website mit ETH, USDT oder BNB tun. Natürlich ist auch eine Bezahlung mit Kreditkarte möglich.

Hier Pepe Unchained Token kaufen.

