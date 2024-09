Kursentwicklung und Analysen

Die Sartorius vz-Aktie verzeichnete im heutigen XETRA-Handel um 15:52 Uhr einen Kursanstieg auf 234,20 EUR, was einem Plus von 1,4 Prozent entspricht. Das Tageshoch lag bei 236,60 EUR, während der Eröffnungskurs bei 229,00 EUR angesiedelt war. Insgesamt wechselten bisher 25.995 Aktien den Besitzer. Das aktuelle Kursniveau liegt 17,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR vom 02.07.2024, aber noch 38,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 383,70 EUR, das am 22.03.2024 erreicht wurde.

Die Dividendenausschüttung für das Jahr 2023 betrug 0,740 EUR je Aktie. Für dieses Jahr erwarten Experten eine leicht erhöhte Ausschüttung von 0,752 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 252,70 EUR. Sartorius vz veröffentlichte am 18.07.2024 die Zahlen für das letzte Quartal mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,35 EUR und einem Umsatz von 860,70 Mio. EUR, was einer Steigerung von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Quartalsberichte und Prognosen

Die Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse für 2024 ist für den 17.10.2024 geplant. Experten erwarten eine Fortsetzung des positiven Trends und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 ein EPS von 4,22 EUR. Das Unternehmen konnte trotz eines Rückgangs des EPS im Vergleich zum Vorjahresquartal stabile Umsatzzahlen präsentieren, die das Vertrauen der Investoren weiter stärken dürften. Für das kommende Jahr wird bereits die Bekanntgabe der Q3 2025-Ergebnisse am 15.10.2025 erwartet.

Insgesamt zeigen die aktuellen Daten, dass Sartorius vz eine stabile Unternehmensentwicklung vorweist, die durch kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Unternehmensstrategie unterstützt wird. Die positive Kursentwicklung im heutigen Handel und die optimistischen Prognosen der Analysten könnten die Aktie weiter beflügeln.

