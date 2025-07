EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Sartorius schließt Akquisition von MatTek ab (News mit Zusatzmaterial)



01.07.2025 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Göttingen | 1. Juli 2025



Sartorius schließt Akquisition von MatTek ab



Der Life-Science-Konzern Sartorius hat die im April angekündigte Übernahme der MatTek Corp. einschließlich der Visikol Inc. von der schwedischen BICO Group AB erfolgreich abgeschlossen. Die Akquisition erfolgte nach Erhalt der behördlichen Genehmigung und Erfüllung anderer üblicher Vollzugsbedingungen zum 1. Juli 2025. Mit der Integration des Geschäfts in die Sparte Lab Products and Services erweitert Sartorius sein Zelltechnologie-Portfolio und schafft Synergien mit bestehenden Lösungen für die Arzneimittelentwicklung, darunter zellanalytische Instrumente, Reagenzien und KI- Modelle.



MatTek ist ein führender Entwickler und Hersteller von humanen zellbasierten Mikrogeweben und 3D- Modellen, die die Entwicklung von Medikamenten beschleunigen. Die fortschrittlichen Zellmodelle ahmen Aufbau und Funktion von menschlichem Gewebe nach und liefern im Vergleich zu herkömmlichen 2D-Zelllkulturen präzisere, kostengünstigere und reproduzierbarere Ergebnisse und reduzieren gleichzeitig den Bedarf an Tierversuchen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz in Ashland, Massachusetts, in den USA, und an seinem Produktionsstandort in Bratislava in der Slowakei.





Sartorius in Kürze

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Rund 13.500 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.



Besuchen Sie unseren Newsroom und folgen Sie Sartorius auf LinkedIn .





Kontakt

Leona Malorny

Head of External Communications

+49 551 308 4067

Leona.malorny@sartorius.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Sartorius schließt Akquisition von MatTek ab | Medieninformation





01.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com