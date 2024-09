Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute die Übernahme von Praedicat, einem führenden Anbieter von Analysen für Unfallversicherungen, bekannt. Durch die Übernahme erweitert Moody's sein Angebot marktführender Lösungen für die Versicherungsbranche um umfassende Unfall- und Haftpflichtmodellierung, wodurch die allgemeine Risikobewertungsstrategie weiter verbessert wird.

Die Modelle und prädiktiven Analysen von Praedicat dienen Versicherern und Rückversicherern als Unterstützung bei der Einschätzung von Risiken im Zusammenhang mit Katastrophenereignissen, einschließlich Produkt- und Umwelthaftung. Moody's wird die Fähigkeiten von Praedicat in seine bestehende Palette von Versicherungslösungen integrieren und seinen Kunden aus der Unfallversicherungsbranche so einen ganzheitlichen Ansatz zum Verständnis ihrer Risikoexposition bieten.

"Angesichts der zunehmenden Verluste durch Katastrophenereignisse benötigen Versicherer ständig wissenschaftlich fundierte Daten und Analysen zu Schadensfällen", so Rob Fauber, President und Chief Executive Officer von Moody's. "Die branchenführende Haftungsmodellierung von Praedicat ergänzt unsere Daten- und Analysefähigkeiten und liefert umsetzbare Erkenntnisse, die Kunden aus der Unfallversicherungsbranche dabei unterstützen, sich in der komplexen Risikolandschaft zurechtzufinden."

Die Transaktion knüpft an die vorangegangene Übernahme von RMS durch Moody's im Jahr 2021 an und treibt Moody's Investitionen in neue Analytik und Wachstum auf dem Unfallversicherungsmarkt voran.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion wird sich nicht wesentlich auf die Finanzergebnisse von Moody's für das Jahr 2024 auswirken.

Weitere Informationen zur Zeichnung von Haftpflicht- und Finanzversicherungen finden Sie hier.

ÜBER DIE MOODY'S CORPORATION

In einer von immer stärker vernetzten Risiken geprägten Welt helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody's (NYSE: MCO) den Kunden, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und Chancen zu erschließen. Mit einer umfassenden Erfahrung auf den globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft, die aus etwa 15.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern besteht, bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um selbstbewusst zu handeln und erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter moodys.com.

"SAFE HARBOR"-ERKLÄRUNG GEMÄSS DEM PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT VON 1995

Bei einigen Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den zukünftigen Erwartungen, Plänen und Aussichten für das Geschäft und die Geschäftstätigkeit von Moody's basieren und die mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Derartige Aussagen beinhalten Schätzungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Annahmen und Unsicherheiten, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen in Betracht gezogenen, ausgedrückten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen führen können. Aktionäre und Investoren sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen Informationen in dieser Veröffentlichung gelten zum Datum dieser Veröffentlichung, und Moody's übernimmt keine Verpflichtung (und beabsichtigt auch nicht), diese Aussagen in Zukunft öffentlich zu ergänzen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist. In Verbindung mit den "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 identifiziert Moody's bestimmte Faktoren, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen, möglicherweise erheblich, abweichen. Zu diesen Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage (einschließlich der hohen Staatsverschuldung und des hohen Haushaltsdefizits sowie der Inflation und der damit zusammenhängenden geldpolitischen Maßnahmen der Regierungen als Reaktion auf die Inflation) auf die weltweiten Kreditmärkte und die Wirtschaftstätigkeit, was auch das Volumen von Fusionen und Übernahmen und deren Auswirkungen auf das Volumen von Schuldtiteln und anderen Wertpapieren, die auf nationalen und/oder globalen Kapitalmärkten ausgegeben werden, einschließt; die unklare Wirksamkeit und die möglichen Nebeneffekte der US-amerikanischen und ausländischen Regierungsinitiativen und Geldpolitik als Reaktion auf das aktuelle Wirtschaftsklima, einschließlich der Instabilität von Finanzinstituten, Bedenken hinsichtlich der Kreditaufnahmekapazität und anderer potenzieller Auswirkungen der Volatilität an den Finanz- und Kreditmärkten; die globalen Auswirkungen des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und des militärischen Konflikts in Israel und den umliegenden Gebieten auf die Volatilität an den Weltfinanzmärkten, auf die allgemeinen Wirtschaftsbedingungen und das BIP in den USA und weltweit, auf die globalen Beziehungen und auf die eigenen Geschäftstätigkeiten und das Personal des Unternehmens; andere Angelegenheiten, die sich auf das Volumen der auf den inländischen und/oder globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtitel und anderen Wertpapiere auswirken könnten, einschließlich Regulierung, verstärkter Einsatz von Technologien, die den Wettbewerb intensivieren und Störungen und Disintermediation in der Finanzdienstleistungsbranche beschleunigen könnten, sowie die Anzahl der Emissionen von Wertpapieren ohne Ratings oder von Wertpapieren, die von nicht traditionellen Parteien bewertet oder eingestuft werden; das Ausmaß der Fusions- und Übernahmeaktivitäten in den USA und im Ausland; die ungewisse Wirksamkeit und mögliche Auswirkungen von Maßnahmen der US-amerikanischen und ausländischen Regierung auf die Kreditmärkte, den internationalen Handel und die Wirtschaftspolitik, einschließlich Maßnahmen im Zusammenhang mit Zöllen, Steuerabkommen und Handelshemmnissen; die Auswirkungen des Rückzugs von MIS aus der Bonitätsbewertung von Ländern oder Körperschaften innerhalb von Ländern und der Einstellung des Geschäftsbetriebs von Moody's in Ländern, in denen politische Instabilität derartige Maßnahmen rechtfertigt; Probleme auf dem Markt, die unsere Glaubwürdigkeit beeinträchtigen oder anderweitig die Wahrnehmung des Marktes hinsichtlich der Integrität oder Nützlichkeit der Ratings unabhängiger Ratingagenturen beeinflussen; die Einführung oder Entwicklung konkurrierender und/oder neu aufkommender Technologien und Produkte; Preisdruck durch Wettbewerber und/oder Kunden; das Ausmaß des Erfolgs bei der Entwicklung neuer Produkte und der globalen Expansion; die Auswirkungen der Regulierung als NRSRO, die Möglichkeit der Einführung neuer Gesetze und Vorschriften auf US-Bundes-, bundesstaatlicher und lokaler Ebene; die Möglichkeit eines verstärkten Wettbewerbs und einer verstärkten Regulierung in den Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind, einschließlich der EU; die Gefahr von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit unseren Ratingurteilen sowie alle anderen Rechtsstreitigkeiten, behördlichen und regulatorischen Verfahren sowie Untersuchungen und Anfragen, denen Moody's von Zeit zu Zeit ausgesetzt sein kann; Bestimmungen in der US-Gesetzgebung, die die Normen für Schriftsätze ändern, und EU-Verordnungen, die die Haftungsnormen für Kreditratingagenturen in einer für die Ratingagenturen nachteiligen Weise ändern; Bestimmungen von EU-Verordnungen, die zusätzliche verfahrens- und materiellrechtliche Anforderungen an die Preisgestaltung von Dienstleistungen stellen und die Erweiterung des Aufsichtsauftrags auf Nicht-EU-Ratings, die für regulatorische Zwecke verwendet werden; Unsicherheit in Bezug auf die zukünftigen Beziehungen zwischen den USA und China; der mögliche Verlust von wichtigen Mitarbeitern und die Auswirkungen des globalen Arbeitsumfelds; Störungen oder Ausfälle unserer Betriebsabläufe und Infrastruktur; jegliche Anfälligkeit für Cyber-Bedrohungen oder andere Fragen der Cybersicherheit; der Zeitpunkt und die Wirksamkeit von Umstrukturierungsprogrammen; Währungs- und Devisenvolatilität; das Ergebnis einer Überprüfung der globalen Steuerplanungsinitiativen von Moody's durch die Steuerbehörden; das Risiko potenzieller strafrechtlicher Sanktionen oder zivilrechtlicher Rechtsmittel, wenn Moody's gegen ausländische und US-amerikanische Gesetze und Vorschriften verstößt, die in den Rechtsordnungen gelten, in denen Moody's tätig ist, einschließlich Gesetzen zum Datenschutz und zur Privatsphäre, Sanktionsgesetzen, Antikorruptionsgesetzen und lokalen Gesetzen, die korrupte Zahlungen an Regierungsbeamte verbieten; die Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen, wie beispielsweise unsere Übernahme von RMS, oder anderen Unternehmenszusammenschlüssen und die Fähigkeit von Moody's, übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren; die Höhe zukünftiger Cashflows; die Höhe der Kapitalinvestitionen; und ein Rückgang der Nachfrage nach Kreditrisikomanagement-Tools durch Finanzinstitute. Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten sowie weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von Moody's von den in den zukunftsgerichteten Aussagen in Betracht gezogenen, ausgedrückten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen führen könnten, werden ausführlicher unter "Risikofaktoren" in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts von Moody's auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in anderen von dem Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Unterlagen oder in Materialien, die hierin oder darin enthalten sind, beschrieben. Aktionäre und Investoren sollten beachten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens infolge des Eintretens dieser Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten, ausgedrückten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen können, was sich in erheblichem Maße nachteilig auf das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnte. Mitunter können neue Faktoren auftreten, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, neue Faktoren vorherzusagen oder die potenziellen Auswirkungen neuer Faktoren auf das Unternehmen zu beurteilen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen Aussagen in diesem Dokument können sich auch auf den Fortschritt, die Pläne und die Ziele unserer unternehmerischen Verantwortung (einschließlich Nachhaltigkeits- und Umweltfragen) beziehen. Derartige Aussagen sind für Investoren jedoch nicht unbedingt wesentlich oder in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offenzulegen. Des Weiteren können historische, aktuelle und zukunftsorientierte Aussagen zur Nachhaltigkeit auf Standards zur Fortschrittsmessung basieren, die sich derzeit noch in der Entwicklung befinden, sowie auf internen Kontrollen und Prozessen, die sich ebenfalls noch in der Entwicklung befinden, sowie auf Annahmen, deren Gültigkeit sich in Zukunft ändern kann.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240905351606/de/

Contacts:

Für Moody's Investor Relations:

Shivani Kak

Moody's Corporation

+1 212-553-0298

Shivani.Kak@moodys.com



Für Moody's Communications:

Chris Cashman

Moody's Corporation

Chris.Cashman@moodys.com

+1 212-553-1461