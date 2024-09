--Green Street setzt sein Wachstum fort und erweitert sein globales Produktangebot um umfassende und detaillierte Daten über Immobilien, Nachrichten und Veranstaltungen im Bereich Infrastruktur--

Green Street, der renommierte Anbieter von Informationen und Analysen zu Gewerbeimmobilien in den USA, Kanada und Europa, gab die Übernahme von IJGlobal bekannt, einem Unternehmen der Delinian Group, dem führenden Anbieter von Daten, Nachrichten und Veranstaltungen zu allen Aspekten der internationalen Infrastruktur- und Energiefinanzierungsbranche. Die Übernahme von IJGlobal ist die fünfte Akquisition von Green Street seit 2020 und folgt auf die Übernahme von Locatus im Mai 2024 einem in den Niederlanden ansässigen Anbieter von Einzelhandelsdaten und -analysen aus unabhängigen Quellen in der Benelux-Region.

"Das Ziel von IJGlobal lautet, die umfassendste Quelle für Infrastrukturinformationen auf dem Markt zu sein. Dank der globalen Präsenz in Nord- und Südamerika, Asien, Afrika, Europa und Australien sowie der herausragenden Fähigkeiten und des Rufs, objektive Informationen von höchster Qualität bereitzustellen, passt IJGlobal hervorragend zu Green Street. Durch die umfassende Infrastrukturabdeckung von IJGlobal können wir unser Engagement für die Erweiterung von Daten und Analysen auf Objektebene über Sektoren und Regionen hinweg beschleunigen und unsere zunehmende Abdeckung des Infrastruktursektors auf globaler Basis erheblich stärken", so Jeffry Stuek Jr., Chief Executive Officer von Green Street. "Wir freuen uns, diese Fähigkeiten in unsere Arbeit integrieren zu können, um unseren Kunden branchenführende Einblicke zu bieten."

IJGlobal liefert seit nunmehr 17 Jahren die umfassendsten Infrastrukturinformationen des Marktes über eine Datenbank mit mehr als 55.000 Transaktionen, über 41.000 Vermögenswerten und gut 3.400 Fonds. Ihr Expertenteam veröffentlicht täglich rund 40 Berichte zu Finanzstrukturen, Richtlinien, Preisgestaltung und wichtigen Marktteilnehmern, um Kunden bei der Risikosteuerung und der Identifizierung potenzieller Kunden zu unterstützen. Außerdem verzeichnen und feiern sie wichtige Erfolge in der Infrastruktur- und Energiebranche durch zahlreiche jährlich stattfindende Veranstaltungen und Auszeichnungen, die den Markt vernetzen und Geschäfte beschleunigen. IJGlobal bedient eine Vielzahl von Kundensegmenten, unter anderem Finanzberater und Kreditgeber, Rechtsberater, Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen (Development Finance Institutions, DFIs), institutionelle Investoren, Projektsponsoren und Infrastrukturfonds.

Andrew Pinder, Chief Executive Officer von Delinian, kommentierte den Verkauf wie folgt: "Im Einklang mit unserer weiterhin verfolgten Strategie des ‚Investierens, Wachsens und Veräußerns' für jedes unserer Portfoliounternehmen freuen wir uns, mit Green Street eine so hervorragende Ergänzung für IJGlobal gefunden zu haben. Für das Unternehmen bietet sich eine spannende Gelegenheit, seine Infrastrukturkenntnisse, -daten und -ereignisse weiter auszubauen und zu vertiefen, indem es auf Ressourcen und Fachwissen innerhalb eines breiteren Daten- und Analyse-Ökosystems auf Immobilienebene zugreifen kann. Wir wünschen dem IJGlobal-Team viel Erfolg beim Übergang zu Green Street."

Über Green Street

Green Street ist der bedeutendste Anbieter von verwertbaren Recherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdiensten im Bereich Gewerbeimmobilien in den USA, Kanada und Europa. Green Street stellt seit nahezu 40 Jahren beispiellose Informationen und zuverlässige Daten zu den öffentlichen und privaten Immobilienmärkten bereit und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer bei der Optimierung von Investitionen und strategischen Entscheidungen. Das Unternehmen versorgt seine Kunden über eine SaaS-Plattform mit exklusiven Marktinformationen, ergebnisorientierten Erkenntnissen und prädiktiven Analysen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.greenstreet.com.

Über IJGlobal

IJGlobal bietet Daten, Informationen und Analysen aus einer einzigen Quelle zu allen Aspekten der internationalen Infrastruktur- und Energiefinanzierungsbranche. IJGlobal versorgt Marktteilnehmer auf der ganzen Welt mit Nachrichten, Transaktions- und Anleger-/Fondsdaten sowie Events für die globale Infrastruktur und stellt eine umfassende Datenbank zur Verfügung, die alle an Infrastrukturtransaktionen Beteiligten, exklusive tägliche Nachrichten, Live-Rankings der Ranglisten und vieles mehr umfasst. Der Hauptsitz des 1997 gegründeten Unternehmens IJGlobal befindet sich in London. Weitere Informationen finden Sie unter https://hub.ijglobal.com/.

